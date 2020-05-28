В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

На базе Березовской районной больницы сегодня, 28 мая, открылся госпиталь для пациентов с COVID-19 и пневмониями. В отделении будут принимать жителей из района, а также красноярцев, которые долечиваются и готовятся к выписке. Сюда начнут отправлять пациентов из краевой и 20-й больницы. Об этом рассказали в краевом Минздраве.

«Убедительная просьба соблюдать масочный режим и ограничить массовые скопления народа. От этого зависит, насколько долго Березовская РБ будет работать как инфекционный госпиталь, и как быстро мы сможем вернуться к прежнему функционированию наших стационаров», - сказал главный врач Березовской РБ Дмитрий Дворников.

Амбулаторная помощь пациентам будет оказываться в прежнем режиме - с 8:00 до 20:00. Плановое и экстренное рентген-обследование можно будет пройти в травмпункте на пр. Красноярский рабочий.

Отметим, что экстренных пациентов из Березовского района начнут отправлять в больницы Красноярска.