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В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

Главная Общество
Красноярск
12:59 28 Мая 2020
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На базе Березовской районной больницы сегодня, 28 мая, открылся госпиталь для пациентов с COVID-19 и пневмониями. В отделении будут принимать жителей из района, а также красноярцев, которые долечиваются и готовятся к выписке. Сюда начнут отправлять пациентов из краевой и 20-й больницы. Об этом рассказали в краевом Минздраве. 

«Убедительная просьба соблюдать масочный режим и ограничить массовые скопления народа. От этого зависит, насколько долго Березовская РБ будет работать как инфекционный госпиталь, и как быстро мы сможем вернуться к прежнему функционированию наших стационаров», -  сказал главный врач Березовской РБ Дмитрий Дворников.

Амбулаторная помощь пациентам будет оказываться в прежнем режиме - с 8:00 до 20:00. Плановое и экстренное рентген-обследование можно будет пройти в травмпункте на пр. Красноярский рабочий.

Отметим, что экстренных пациентов из Березовского района начнут отправлять в больницы Красноярска.

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