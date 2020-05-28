Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

В Красноярске с 30 мая начнет действовать новое расписание для дачных автобусов, которые курсируют до Полигона и Кузнецовского плато. Об этом рассказали в мэрии.

«Изменится время отправления с конечных остановок автобусов № 18, 18с, 40, 40а, 40с. На всех этих маршрутах увеличится количество рейсов, а на 18-м маршруте добавится и подвижной состав», - пояснили в департаменте транспорта.

Дачников предупредили о новом расписании для 37-го маршрута - автобусы теперь ходят до садового общества «Гренада». Изменения вводятся по просьбе красноярцев - горожане стали чаще посещать свои участки.

Подробное расписание автобусов можно посмотреть на сайте мэрии, в специальном приложении mu-kgt, а также круглосуточно в диспетчерской службе по телефону: 256-84-00.