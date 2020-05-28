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Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

Главная Общество
Красноярск
10:38 28 Мая 2020
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 30 мая начнет действовать новое расписание для дачных автобусов, которые курсируют до Полигона и Кузнецовского плато. Об этом рассказали в мэрии.

«Изменится время отправления с конечных остановок автобусов № 18, 18с, 40, 40а, 40с. На всех этих маршрутах увеличится количество рейсов, а на 18-м маршруте добавится и подвижной состав», - пояснили в департаменте транспорта. 

Дачников предупредили о новом расписании для 37-го маршрута - автобусы теперь ходят до садового общества «Гренада». Изменения вводятся по просьбе красноярцев - горожане стали чаще посещать свои участки. 

Подробное расписание автобусов можно посмотреть на сайте мэрии, в специальном приложении mu-kgt, а также круглосуточно в диспетчерской службе по телефону: 256-84-00. 

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