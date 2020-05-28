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В Красноярске запланированы масштабные перекрытия из-за ремонта теплосетей

Главная Общество
Красноярск
10:05 28 Мая 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В городской администрации предупредили об ограничениях движения в Красноярске из-за ремонта теплосетей. Уже начались работы на ул. Ладо Кецховели. До 1 июля водителям придется двигаться в объезд через ул. Бограда, Спартаковцев и Марата. До 26 июля на участке ул. Ладо Кецховели от ул. Марата до ул. Советская для движения будет открыта только половина проезжей части.

С 5 июня по 10 июля теплоэнергетики начнут работы на участке ул. Кирова от пр. Мира до ул. Карла Маркса. Автомобилистам оставят только одну полосу для движения.

С 8 июня по 25 июля сквозной проезд будет закрыт по ул. Урицкого на участке от ул. Кирова до ул. Диктатуры Пролетариата.

В два этапа запланированы ограничения на перекрестке ул. Перенсона и Лебедевой: дорогу будут перекрывать по полосам с 1 по 3 июля и с 3 по 10 июля.

С 1 июня по 1 июля перекроют ул. Марковского от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона.
Сквозное движение по ул. Сурикова на участке от ул. К. Маркса до ул. Урицкого будет закрыто с 4 июня по 4 июля.

С 25 июня по 25 июля ограничения запланированы на участке ул. Бограда от ул. Робеспьера до ул. Профсоюзов. Объезд организуют по ул. Профсоюзов, Красной площади и Робеспьера.

Фото: СГК

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