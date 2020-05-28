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Красноярские стройфирмы в поисках квалифицированных рабочих

Главная Общество
Красноярск
09:38 28 Мая 2020
строительство, красноярск, общество, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае растет спрос на специалистов строительной сферы. В агентстве труда и занятости населения сообщили, что работодателям требуется более 8,5 тысяч рабочих.

Самые востребованные специальности: бетонщик, каменщик, кровельщик, маляр, машинист автогрейдера, монтажник, облицовщик, плиточник, плотник, слесарь, штукатур, инженер, прораб. Специалистам предлагают зарплаты до 80 тысяч рублей.

Так, в Большемуртинский район требуется инженер по надзору за строительством на свинокомплекс. Специалисту обещают платить 50 тысяч рублей в месяц. В Богучанский район на работу вахтовым методом нужен машинист трубоукладчика. На предприятии «Транснефть-Восток» предлагают зарплату 80 тысяч рублей.

Каменщики и столяры в Северо-Енисейском районе на предприятии «Соврудник» могут зарабатывать от 60 тысяч рублей. Это тоже работа вахтовым методом.

Такие же доходы предлагают электромонтажнику по силовым сетям и электрооборудованию на предприятии «Траст Строй» в Красноярске. Все вакансии опубликованы на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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