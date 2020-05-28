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В Ленинском районе Красноярска построят новую школу

Главная Общество
Красноярск
09:15 28 Мая 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На месте аварийной школы №47 в Ленинском районе Красноярска появится новое образовательное учреждение на 1100 мест. Городские власти решили, что реконструкция объекта не имеет смысла – по действующим нормативам количество мест в школе пришлось бы сократить в четыре раза  - до 158.

Сейчас управление образования прорабатывает варианты строительства нового учреждения. Сроки будут зависеть от выбранного проекта. Планируется увеличить территорию школы за счет прилегающих участков.

«Эксплуатация второго корпуса школы, в котором временно обучались дети, также приостановлена в связи с требованием надзорных органов. Здание не соответствует нормам, предъявляемым к образовательным учреждениям», - сообщили в мэрии.

Ученики школы № 47 распределены по другим общеобразовательным учреждениям района – большая часть перешла в гимназию № 7. В мэрии заверяют, что не будут расформировывать классы. Учителям также обещают работу в других школах.

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