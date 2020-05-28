В Ленинском районе Красноярска построят новую школу

На месте аварийной школы №47 в Ленинском районе Красноярска появится новое образовательное учреждение на 1100 мест. Городские власти решили, что реконструкция объекта не имеет смысла – по действующим нормативам количество мест в школе пришлось бы сократить в четыре раза - до 158.

Сейчас управление образования прорабатывает варианты строительства нового учреждения. Сроки будут зависеть от выбранного проекта. Планируется увеличить территорию школы за счет прилегающих участков.

«Эксплуатация второго корпуса школы, в котором временно обучались дети, также приостановлена в связи с требованием надзорных органов. Здание не соответствует нормам, предъявляемым к образовательным учреждениям», - сообщили в мэрии.

Ученики школы № 47 распределены по другим общеобразовательным учреждениям района – большая часть перешла в гимназию № 7. В мэрии заверяют, что не будут расформировывать классы. Учителям также обещают работу в других школах.