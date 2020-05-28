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В эко-парке «Гремячая грива» снесут аварийные деревья

Главная Общество
Красноярск
08:45 28 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В эко-парке «Гремячая грива» началась работа по сносу аварийных деревьев. Специалисты Минлесхоза и Центра защиты леса проводят осмотр насаждений на площади 8 га вдоль основных троп. Все поврежденные деревья или сухостои фиксируют с помощью GPS-навигатора на карте. Скоро их снесут, так они представляют опасность для туристов.

«Аварийность и опасность того или иного дерева определяется по нескольким признакам, в том числе по его внешнему состоянию, наличию характерных повреждений. Сегодня мы в ходе обследований выявили сухостойные и зависшие деревья, заселенные стволовыми вредителями. Например, березовый заболонник, из-за которого дерево гибнет, высыхает и может быть опасным для посетителей экопарка», – рассказала специалист Минлесхоза края Дарья Ермакова.

Отметим, что на этой неделе сильный ветер повалил много деревьев на территории эко-парка, а также в березовой роще Студгородка. 

Фото: vk.com/grivapark

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