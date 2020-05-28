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Магазинам в Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок

Главная Общество
Красноярск
08:30 28 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского каря Александр Усс внес изменения в указ о самоизоляции на территории региона. С 28 мая всем магазинам запрещено обслуживать покупателей без защитных масок.

«Основанием для введения новых мер являются рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым соблюдение масочного режима является обязательным условием для поэтапного снятия в регионах ограничений в условиях эпидемии коронавируса», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Масочный режим, который обязывает красноярцев использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, был введен в регионе 13 мая, однако многие жители его игнорируют. Это подтверждают рейды по торговым точкам, которые проводит министерство сельского хозяйства и торговли края. При этом в ведомстве отмечают, что сами торговые организации меры по профилактике распространения коронавируса соблюдают – там есть и антисептики, и одноразовые перчатки для посетителей. Продавцы работают в масках и перчатках.

Напомним, что красноярцы также должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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