Красноярцы могут выиграть деньги на озеленение двора

В 2020 году в Красноярске объявлен новый конкурс на «Лучшую концепцию озеленения территории». С инициативой о создании конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» выступил депутат Горсовета Сергей Шахматов. Его поддержал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Участниками конкурса могут стать управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные для удовлетворения потребностей граждан в жилье. Всего выиграть гранты смогут 50 красноярских дворов.

По условиям конкурса количество победителей в каждом районе города определено пропорционально числу жителей, проживающих в районе, в том числе:

в Железнодорожном районе – 4 победителя;

в Кировском районе – 5 победителей;

в Ленинском районе – 7 победителей;

в Октябрьском районе – 8 победителей;

в Свердловском районе – 7 победителей;

в Советском районе – 15 победителей;

в Центральном районе – 4 победителя

Уже сегодня в администрации Октябрьского района прошла встреча с активными жителями, на которой им рассказали, как можно получить 100 тысяч рублей на озеленение своей дворовой территории.

«Всего в Октябрьском районе выберут восемь победителей. Важно, чтобы проект был на сумму не менее 100 000 рублей. И самое главное: это должна быть инициатива жителей, они должны принимать решение, что им нужно. По результатам конкурса во дворе можно посадить крупномерные деревья, кустарники, сделать клумбы, поставить вазоны. Управляющие компании уже знают, какие документы нужно подготовить», - рассказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Процедура несложная: жители дома должны обсудить будущий «зеленый облик» своего двора, принять решение об участии в конкурсе и нарисовать дизайн-проект будущего двора. Затем с помощью управляющей компании или ТСЖ необходимо составить заявку и отправить в адрес администрации района.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать в администрацию своего района до 15 июня. Подробную информацию можно найти на сайте администрации Красноярска в разделе «Администрация» - «Нормативно правовые акты» - «Документы» - «Постановление администрации города № 353 от 14.05.2020».