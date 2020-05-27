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Красноярцы могут сделать двор мечты

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Красноярск
16:15 27 Мая 2020
благоустройство, красноярск, конкурс
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске уделяется особое внимание вопросам благоустройства и озеленения. Уже несколько лет в городе проводится конкурс «Самый благоустроенный район». Число участников конкурса за время проведения выросло в несколько раз.

В 2020 году в Красноярске объявлен новый конкурс на «Лучшую концепцию озеленения территории». Инициативу Сергея Шахматова поддержал мэр Красноярска Сергей Еремин. Глава города подготовил поправку бюджета на 2020 год и одобрил запуск пилотного проекта.

Участниками конкурса могут стать управляющие организации (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд, государственных (муниципальных) учреждений), товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные для удовлетворения потребностей граждан в жилье.

 Всего выиграть гранты смогут 50 красноярских дворов.

По условиям конкурса количество победителей в каждом районе города определено пропорционально числу жителей, проживающих в районе, в том числе:

* в Железнодорожном районе – 4 победителя;

* в Кировском районе – 5 победителей;

* в Ленинском районе – 7 победителей;

* в Октябрьском  районе – 8 победителей;

* в Свердловском районе – 7 победителей;

* в Советском районе – 15 победителей;

* в Центральном районе – 4 победителя

 Во всех районах города началась работа по привлечению желающих к участию в данном конкурсе.

Уже сегодня в администрации Октябрьского района прошла встреча с активными жителями, на которой им рассказали, как можно получить 100 тысяч рублей на озеленение своей дворовой территории.

«Всего в Октябрьском районе выберут восемь победителей. Важно, чтобы проект был на сумму не менее 100 000 рублей. И самое главное: это должна быть инициатива жителей, они должны принимать решение, что им нужно. По результатам конкурса во дворе можно посадить крупномерные деревья, кустарники, сделать клумбы, поставить вазоны. Управляющие компании уже знают, какие документы нужно подготовить», - рассказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Процедура участия в конкурсе несложная: жители дома должны обсудить будущий «зеленый облик» своего двора, принять решение об участии в конкурсе и создать дизайн-проект будущего двора. Затем с помощью управляющей компании или ТСЖ необходимо составить заявку и отправить в адрес администрации района.

Сейчас в управляющих компаниях ведется активная работа с жителями. Так, жители улицы Норильская уже попросили свою УК подать заявку и принять участие в конкурсе.

«Микрорайон «Мясокомбинат» - новый, раньше здесь был пустырь, Конечно, есть естественное желание сделать его таким же зеленым, как другие районы. А дополнительная возможность выиграть в городском конкурсе поможет нам сэкономить», - отметил главный инженер УК «Росы» Сергей Махницкий.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать в администрацию своего района до 15 июня. Подробную информацию можно найти на сайте администрации Красноярска в разделе «Администрация» - «Нормативно правовые акты» - «Документы» -  «Постановление администрации города № 353 от 14.05.2020». 

 

текст: Алексей Спиридонов

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