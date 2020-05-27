Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

Коронавирус подтвержден у 142 жителей Красноярского края. Всего в регионе 3700 зараженных. Данные на 27 мая обновил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число выздоровевших пациентов достигло 791 (+36 за сутки). Погибших стало 29 (+1 за сутки).

По России 8 338 случаев за сутки - всего более 370 тысяч инфицированных.

Отметим, что в краевой больнице пришлось увеличить количество койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. По словам медиков, пока о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае говорить рано.

Фото: Миздрав