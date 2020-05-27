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Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

Главная Общество
Красноярск
14:36 27 Мая 2020
вирус, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус подтвержден у 142 жителей Красноярского края. Всего в регионе 3700 зараженных. Данные на 27 мая обновил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 

Число выздоровевших пациентов достигло 791 (+36 за сутки). Погибших стало 29 (+1 за сутки). 

Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

По России 8 338 случаев за сутки - всего более 370 тысяч инфицированных. 

Отметим, что в краевой больнице пришлось увеличить количество койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. По словам медиков, пока о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае говорить рано. 

Фото: Миздрав  

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