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Коронавирус добрался до общежития красноярского опорного вуза

Главная Общество
Красноярск
13:58 27 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В одном из общежитий СибГУ им. Решетнева по ул. Волгоградская у сотрудника обнаружен коронавирус. Об этом рассказали в опорном университете. 

Инфицированным оказался вахтер общежития. 

«Работники вахты корпусов университета - это сторонние для вуза сотрудники. Организация оказывает услуги в рамках контракта по охране объектов. В общежитии дополнительно провели уборку всех помещений, согласно требованиям Роспотребнадзора», - рассказали в университете. 

В общежитии на данный момент находятся около 70 человек - остальные студенты разъехались по домам из-за режима самоизоляции. 

Напомним, ранее коронавирус находили у сотрудников СФУ, которые также находились в общежитиях. 

Фото: Минздрав

 

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