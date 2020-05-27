Коронавирус добрался до общежития красноярского опорного вуза

В одном из общежитий СибГУ им. Решетнева по ул. Волгоградская у сотрудника обнаружен коронавирус. Об этом рассказали в опорном университете.

Инфицированным оказался вахтер общежития.

«Работники вахты корпусов университета - это сторонние для вуза сотрудники. Организация оказывает услуги в рамках контракта по охране объектов. В общежитии дополнительно провели уборку всех помещений, согласно требованиям Роспотребнадзора», - рассказали в университете.

В общежитии на данный момент находятся около 70 человек - остальные студенты разъехались по домам из-за режима самоизоляции.

Напомним, ранее коронавирус находили у сотрудников СФУ, которые также находились в общежитиях.

Фото: Минздрав