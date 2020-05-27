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Десять перекрестков в Красноярске ждут масштабные изменения

Главная Общество
Красноярск
11:51 27 Мая 2020
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Десять перекрестков и участков дорог в Красноярске ждут изменения - эти меры, по мнению властей, помогут сделать дорожные объекты более безопасными и менее загруженными. 

Из общих изменений: в Красноярске установят пять светофоров, полсотни новых знаков, обустроят островки безопасности и сделают новый перекресток с кольцевым движением. 

Так, разворотное кольцо оборудуют на ул. Шевченко в Черемушках. Оно появится около сквера Юнга. 

 

«Здесь сходятся сразу несколько выездов, основных и прилегающих дорог, на перекресток попадают водители, съезжающие с большого кольца на Говорова. Многие водители уверяют, что боятся выезжать на этот участок, так как лихачи игнорируют правила приоритета. Чтобы упорядочить движение, на перекрестке обустроят кольцо с понятными въездами и съездами, оборудованное знаками приоритета», - рассказали в мэрии. 

На пересечении ул. Крупской и Высотной уберут расширение дороги, чтобы разгрузить участок от припаркованных машин. Также там изменится разметка - в сторону Высотной появятся две полосы. 

На перекрестке улиц Республики-Горького и Ады Лебедевой изменят схему движения пешеходов и автомобилистов. Переход через Горького перенесут на ул. Республики и установят светофор. Такой же объект оборудуют на перекрестке Горького и Ады Лебедевой. 

Перекресток Бограда и Декабристок ждут изменения - здесь соединят два пешеходных потока, а тротуары сделают более безопасными для людей. 

Полосы разгона увеличат на ул. Затонской перед поворотом на ул. 60 лет Октября, также на ул. Молокова в районе дома №66 переделают конфигурацию островка безопасности. 

Загруженное кольцо на Предмостной площади попробуют изменить с помощью светофора. Он будет регулировать потоки, которые въезжают на Коммунальный мост и съезжают с него. 

«Новый транспортный светофор появится на пересечении улиц Высотная и 1-ая Хабаровская, а пешеходный – на улице Мартынова, 33А в микрорайоне Покровский», - рассказали в мэрии. 

Изменения будут вводить постепенно. 

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