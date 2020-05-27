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С красноярских улиц за ночь откачали два бассейна воды

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Красноярск
11:12 27 Мая 2020
общество, красноярск, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Коммунальщики и управляющие компании всю ночь устраняли последствия вечернего урагана -  накануне в Красноярске резко изменилась погода, на город обрушились дожди и сильный ветер. Практически моментально затопленными оказались несколько улиц. 

Как рассказали в мэрии Красноярска, за ночь работники откачали 5640 кубометров воды, этот объем сравним с двумя олимпийскими бассейнами. Весь вечер в службу 005 поступали жалобы от горожан на протекающие крыши, затопленные помещения и поваленные деревья - всего более 160 обращений. Непогода застала и жителей соседних районов края, например, Ачинска и Шарыпово.

«Сегодня работа по откачке воды в городе продолжается, в дневную смену выйдет 24 единицы техники. Заявки на откачку воды с городских территорий можно оставлять в диспетчерской службе 005, они будут исполняться в порядке очередности. Если подтопления во дворе, нужно обращаться в свою управляющую компанию», - отметили в департаменте горхозяйства. 

По прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливень ожидают красноярцев и сегодня, 27 мая. Температура воздуха при этом не поднимется выше +15 градусов. 

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