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В Красноярске опробуют особо прочный асфальт

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Красноярск
10:10 27 Мая 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Определен подрядчик ремонта ул. Железнодорожников в Красноярске. В мэрии сообщили, что на участке от ул. Северной до ул. Республики будет реализован комплексный подход к благоустройству. Это значит, что рабочие одновременно проведут замену коммуникаций и ремонт дороги. При этом на магистрали уложат особо прочный асфальт из щебеночно-мастичной смеси.

Также дорожники заменят бортовые камни, отремонтируют пешеходные и технические тротуары, посеют газоны и высадят крупномерные деревья, взамен тех, что придется срубить для расширения дороги.

«На пересечении с улицей Красной гвардии расширят проезд, это обеспечит более безопасное и удобное пересечение улицы Железнодорожников. На участках по улице Железнодорожников, 17 и 19 планируется обустроить подпорные стенки из коробчатых габионов», - сообщили в пресс-службе департамента дорожного хозяйства администрации Красноярска.

В финале ремонта на дороге появятся 27 транспортных и 12 пешеходных светофоров. Пешеходные ограждения заменят на новые на всем протяжении от улицы Северной до Республики.

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