Международный грузовой хаб создадут в аэропорту Красноярска

В красноярском аэропорту планируют создать особую экономическую зону. Губернатор Александр Усс обсудил проект строительства международного грузового хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка с руководством крупнейших промышленных компаний. Именно этот проект даст воздушной гавани статус особой экономической зоны.

«Создание на территории красноярского аэропорта особой экономической зоны для нас крайне интересно. Ведь подобные проекты обладают огромным потенциалом и являются мощными драйверами для развития экономики окружающих территорий. Вокруг авиаперевозок всегда формируются смежные сервисы и производства, что ведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет», – отметил Александр Усс.

Краевые власти уже ведут поиск резидентов для особой экономической зоны в аэропорту Красноярска. В региональном правительстве отметили, что в период пандемии объем вылетов грузовых самолетов из красноярского аэропорта увеличен в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, особая экономическая зона – это масштабный федеральный проект, цель которого развивать регионы путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций.

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