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В Красноярск вернулись более 200 туристов из Душанбе

Главная Общество
Красноярск
09:10 27 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Самолет «Уральских авиалиний» доставил в Красноярск туристов из Таджикистана. Рейс из Душанбе прибыл в краевой центр накануне в 17:17. На борту находился 201 пассажир. В аэропорту всех туристов осмотрели сотрудники Роспортебнадзора и выдали предписания о соблюдении обязательного карантина в течение 14 дней.

Неделю назад в Красноярск доставили 39 жителей края, у которых затянулся отдых на тайском острове Пхукет. Ранее в город вернулись 49 туристов из Индонезии.

Еще один вывозной рейс из Таиланда в Новосибирск состоялся на этой неделе - красноярцев распределили по обсерваторам, где они соблюдают полную изоляцию. 

Фото: аэропорт Красноярска

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