В Красноярск вернулись более 200 туристов из Душанбе

Самолет «Уральских авиалиний» доставил в Красноярск туристов из Таджикистана. Рейс из Душанбе прибыл в краевой центр накануне в 17:17. На борту находился 201 пассажир. В аэропорту всех туристов осмотрели сотрудники Роспортебнадзора и выдали предписания о соблюдении обязательного карантина в течение 14 дней.

Неделю назад в Красноярск доставили 39 жителей края, у которых затянулся отдых на тайском острове Пхукет. Ранее в город вернулись 49 туристов из Индонезии.

Еще один вывозной рейс из Таиланда в Новосибирск состоялся на этой неделе - красноярцев распределили по обсерваторам, где они соблюдают полную изоляцию.

Фото: аэропорт Красноярска