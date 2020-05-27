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Организатор закрытой вечеринки в ночном клубе Красноярска заплатит штраф

Главная Общество
Красноярск
08:45 27 Мая 2020
общество, штраф, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские установили организатора закрытой вечеринки в ночном клубе Красноярска. В минувшие выходные в соцсетях появились видео с корпоратива сотрудников крупной сетевой компании. 

Силовики провели проверку по поводу вечеринки во время режима самоизоляции. Организатором оказался 29-летний красноярец. Владелец заведения передал ему ключи для проведения ремонта, а он устроил праздник. 

«По результатам проверки, в отношении молодого человека 1991 г.р., по инициативе которого в клубе прошла вечеринка, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которое будет направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Красноярска», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По словам организатора, он не думал о том, что «такая мелочь вызовет такой резонанс». Молодой человек признал, что был не прав и в дальнейшем обещал соблюдать самоизоляцию.

Фото: скриншот youtube.com

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