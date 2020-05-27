Вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов ушел на карантин

Роспотребнадзор выдал предписание на обязательную самоизоляцию вице-премьеру Красноярского края Алексею Подкорытову. В течение 14 дней ему запрещено выходить из дома. На карантин чиновника отправили из-за того, что он контактировал с главой Минздрава Борисом Немиком, у которого подтвержден коронавирус. При этом тесты на COVID-19 у самого Подкорытова отрицательные. Он заявил «7 каналу», что чувствует себя хорошо.

«До болезни Бориса Немика, мы очень часть встречались на рабочих совещаниях, которые проводили с лечебными учреждениями в режиме видеоконференций. Мы соблюдали все требования противоэпидемических мероприятий – ношение масок, социальная дистанция, обработка рук. Меня уже дважды тестировали – результаты показали отрицательный диагноз. Весь этот период времени у меня не было никаких симптомов заболевания. Я нахожусь под постоянным наблюдением медицинских работников и думаю, что все будет хорошо», - сообщил Алексей Подкорытов.

Напомним, у главы краевого Минздрава Бориса Немика, а также еще у одного сотрудника ведомства был подтвержден COVID-19. Немик проходит лечение амбулаторно, болезнь протекает в легкой форме.

Видео: «7 канал»