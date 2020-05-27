27 мая
Красноярск
погода +8 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов ушел на карантин

Главная Общество
Красноярск
08:30 27 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роспотребнадзор выдал предписание на обязательную самоизоляцию вице-премьеру Красноярского края Алексею Подкорытову. В течение 14 дней ему запрещено выходить из дома. На карантин чиновника отправили из-за того, что он контактировал с главой Минздрава Борисом Немиком, у которого подтвержден коронавирус. При этом тесты на COVID-19 у самого Подкорытова отрицательные. Он заявил «7 каналу», что чувствует себя хорошо.

«До болезни Бориса Немика, мы очень часть встречались на рабочих совещаниях, которые проводили с лечебными учреждениями в режиме видеоконференций. Мы соблюдали все требования противоэпидемических мероприятий – ношение масок, социальная дистанция, обработка рук. Меня уже дважды тестировали – результаты показали отрицательный диагноз. Весь этот период времени у меня не было никаких симптомов заболевания. Я нахожусь под постоянным наблюдением медицинских работников и думаю, что все будет хорошо», - сообщил Алексей Подкорытов.

Напомним, у главы краевого Минздрава Бориса Немика, а также еще у одного сотрудника ведомства был подтвержден COVID-19. Немик проходит лечение амбулаторно, болезнь протекает в легкой форме.

Видео: «7 канал»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Международный грузовой хаб создадут в аэропорту Красноярска

Международный грузовой хаб создадут в аэропорту Красноярска

27 Мая 2020 г.
Губернатор обсудил проект с руководством крупнейших компаний
Новости Красноярска: В Красноярск вернулись более 200 туристов из Душанбе

В Красноярск вернулись более 200 туристов из Душанбе

27 Мая 2020 г.
Им придется провести 14 дней на самоизоляции
Новости Красноярска: Организатор закрытой вечеринки в ночном клубе Красноярска заплатит штраф

Организатор закрытой вечеринки в ночном клубе Красноярска заплатит штраф

27 Мая 2020 г.
Полицейские возбудили административное дело
Новости Красноярска: Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

26 Мая 2020 г.
Уже затопило несколько улиц
Новости Красноярска: Первый пляж открылся на озере под Красноярском

Первый пляж открылся на озере под Красноярском

26 Мая 2020 г.
Место соответствует требованиям МЧС
Новости Красноярска: На Северном шоссе в Красноярске снова меняют направление движения

На Северном шоссе в Красноярске снова меняют направление движения

26 Мая 2020 г.
На этот раз перекроют левую часть
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

22 Мая 2020 г.
Осадков не будет
Новости Красноярска: Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

22 Мая 2020 г.
Дело Азаренко связано с Ириной Тюриной
Новости Красноярска: Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

24 Мая 2020 г.
Праздник состоится 19 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19