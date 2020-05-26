Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

Несколько часов красноярцы наблюдают капризы природы - погода в городе и окрестностях резко испортилась. Вечером 26 мая в Красноярске прошел ливень с грозами и сильным ветром.

Из-за дождя затопленными оказались несколько улиц: 78 Добровольческой бригады, Алексеева, Лесопильщиков, пер. Медицинский, пр. Красноярский рабочий (район КрасТЭЦ), Семафорная. Сейчас там работают коммунальщики.

Осадки не прекратятся всю ночь. По прогнозам Среднесибирского УГМС, шквалистый ветер и дождь ожидаются и 27 мая.

«В среду ночью в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. 27-30 мая в центральных районах ожидаются заморозки до -2 градусов», - рассказали синоптики.

Завтра воздух в Красноярске прогреется до 14 °C. Такая же температура сохранится и в четверг.

Фото: Instagram