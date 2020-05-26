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Сильный ветер и дождь обрушились на Красноярск

Главная Общество
Красноярск
20:12 26 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько часов красноярцы наблюдают капризы природы - погода в городе и окрестностях резко испортилась. Вечером 26 мая в Красноярске прошел ливень с грозами и сильным ветром. 

Из-за дождя затопленными оказались несколько улиц: 78 Добровольческой бригады, Алексеева, Лесопильщиков, пер. Медицинский, пр. Красноярский рабочий (район КрасТЭЦ), Семафорная. Сейчас там работают коммунальщики. 

Осадки не прекратятся всю ночь. По прогнозам Среднесибирского УГМС, шквалистый ветер и дождь ожидаются и 27 мая. 

«В среду ночью в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. 27-30 мая в центральных районах ожидаются заморозки до -2 градусов», - рассказали синоптики. 

Завтра воздух в Красноярске прогреется до 14 °C. Такая же температура сохранится и в четверг. 

Фото: Instagram

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