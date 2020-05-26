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Первый пляж открылся на озере под Красноярском

Главная Общество
Красноярск
17:21 26 Мая 2020
общество, красноярск, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На озере Семирадское в Емельяновском районе открылся первый пляж. Об этом рассказали краевые спасатели. Место для отдыха полностью соответствует требованиям МЧС - оно оборудовано кабинками для переодевания, урнами, солнечными тентами и спасательными станциями. 

Позже свой вердикт вынесут сотрудники Роспотребнадзора - они проверят воду и песок на соответствие санитарным нормам. 

«Обязательное условие при оборудовании мест для купания – обследование дна водоема водолазами. Их задача – очистить дно в районе пляжа от опасного мусора и произвести замеры глубины. По итогам проведенной проверки, пляж признан пригодным для приема отдыхающих и допущен к эксплуатации, а вот можно ли принимать водные процедуры определят сотрудники Роспотребнадзора», - напомнили спасатели. 

В Красноярске пока нет открытых пляжей - до конца мая в краевом центре действует режим самоизоляции. Обычно места для отдыха открываются в городе не раньше июня. 

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