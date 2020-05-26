На Северном шоссе в Красноярске снова меняют направление движения

В среду, 27 мая, на Северном шоссе снова поменяют схему движения транспорта. Ограничения вступают в силу в 15:00, предупредили в КрУДоре.

Так, на обходе Красноярска в Емельяновском районе перекроют левую сторону дороги. Ориентиром станет заправка «АЗС 25 часов». Автомобилистов просят обращать внимание на знаки.

«На участке протяженностью в 600 м в обоих направлениях движение будет осуществляться по правой стороне дороги», - объяснили в КрУДоре.

Дорожники отмечают, что ограничение в районе моста через Качу по-прежнему остается актуальным.

Напомним, в октябре прошлого года дорожники приступили к реконструкции Обхода Красноярска. Проезжая часть станет четырехполосной, а встречные потоки разделит барьерное ограждение. В планах у властей начать и строительство второго моста через Качу.

Фото: КрУДор