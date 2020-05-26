«Плюс 148»: в Красноярском крае не снижается число заболевших COVID-19

В Красноярском крае за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 тысячи (3558). Такие данные опубликовали 26 мая в Роспотребнадзоре.

За сутки стало больше здоровых пациентов - 755 (+48 за сутки). Погибших по-прежнему 28.

По данным инфоцентра по мониторингу ситуации с COVID-19, в Сибири подъем заболеваемости происходит позже, чем в европейской части страны. Сейчас в России снижается число новых выявленных случаев коронавируса, тогда как в регионах СФО наблюдается рост на 71%.

«Почти во всех субъектах Сибири динамика эпидемии схожая — медленное начало и постепенный подъем заболеваемости, становящийся все более выраженным. Пока в регионах наблюдается существенное, но постепенное увеличение числа случаев коронавируса. Из общей картины выбиваются только Красноярский край и Республика Алтай», - пояснили эксперты.

Красноярский край является лидером по числу зараженных в Сибири.