Красноярцы неохотно соблюдают масочный режим

Полицейские и сотрудники департамента транспорта проверили, как красноярцы соблюдают масочный режим и носят средства защиты в общественных местах. Горожанам делают последние предупреждения - если они не будут выполнять требования, то их ждут штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, заявили в мэрии.

По словам министра транспорта Константина Димитрова, только половина красноярцев соблюдает масочный режим. Специалисты проверили более 16 единиц общественного транспорта и пришли к выводам, что многие отказываются надевать маски, но носят средства защиты с собой.

«Часть пассажиров передвигается в городском транспорте в защитных масках, остальные надевают маску только при появлении сотрудников полиции или департамента транспорта. Наказание за это правонарушение – предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей», - отметил старший лейтенант полиции Евгений Филиппов.