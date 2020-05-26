26 мая
Красноярск
погода +21 °C
71.6
 
€ 77.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы неохотно соблюдают масочный режим

Главная Общество
Красноярск
13:52 26 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Полицейские и сотрудники департамента транспорта проверили, как красноярцы соблюдают масочный режим и носят средства защиты в общественных местах. Горожанам делают последние предупреждения - если они не будут выполнять требования, то их ждут штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, заявили в мэрии. 

По словам министра транспорта Константина Димитрова, только половина красноярцев соблюдает масочный режим. Специалисты проверили более 16 единиц общественного транспорта и пришли к выводам, что многие отказываются надевать маски, но носят средства защиты с собой. 

«Часть пассажиров передвигается в городском транспорте в защитных масках, остальные надевают маску только при появлении сотрудников полиции или департамента  транспорта. Наказание за это правонарушение – предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей», - отметил старший лейтенант полиции Евгений Филиппов.

Добавим, что подобные рейды во всех районах города продолжатся до окончания масочного режима.  
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Плюс 148»: в Красноярском крае не снижается число заболевших COVID-19

«Плюс 148»: в Красноярском крае не снижается число заболевших COVID-19

26 Мая 2020 г.
Прирост новых случаев остается высоким
Новости Красноярска: Красноярских вандалов и граффитистов оштрафовали почти на миллион рублей

Красноярских вандалов и граффитистов оштрафовали почти на миллион рублей

26 Мая 2020 г.
Они портили городское благоустройство
Новости Красноярска: Красноярская санавиация получила новый Ми-8

Красноярская санавиация получила новый Ми-8

26 Мая 2020 г.
На транспорте уже доставили первую пациентку
Новости Красноярска: В Красноярске завоют сирены

В Красноярске завоют сирены

26 Мая 2020 г.
Горожан просят не пугаться
Новости Красноярска: Трехлетний план по замене лифтов в Красноярском крае обещают выполнить за год

Трехлетний план по замене лифтов в Красноярском крае обещают выполнить за год

26 Мая 2020 г.
Уже обновили 477 кабин
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

26 Мая 2020 г.
Жару сменят заморозки
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

22 Мая 2020 г.
Они не контактировали с роженицами
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

22 Мая 2020 г.
Осадков не будет
Новости Красноярска: Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

25 Мая 2020 г.
Со вторника температура начнет резко снижаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19