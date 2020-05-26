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Красноярских вандалов и граффитистов оштрафовали почти на миллион рублей

Главная Общество
Красноярск
12:37 26 Мая 2020
общество, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году красноярских вандалов и граффитистов оштрафовали на 900 тысяч рублей за нарушения правил благоустройства. Такие данные приводят в мэрии. 

Только в Центральном районе рассмотрено почти 700 административных дел, большая часть которых относится к физлицам. Граффитисты, например, не переставали портить имущество даже во время режима самоизоляции. Так, в апреле на пр. Мира молодой человек изрисовал фасад дома по пр. Мира, 12. 27-летнего красноярца удалось задержать после звонка службы охраны одного из банков. 

«В результате ему был назначен не только штраф за порчу фасада, но и взыскание за нарушение режима самоизоляции – всего 2 тысячи рублей», - рассказали в администрации. 

Красноярцев нередко штрафовали за прогулки по городу во время карантина и за нарушение тишины. С начала года комиссии рассмотрели 557 таких дел на общую сумму более миллиона рублей. 

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