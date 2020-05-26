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Красноярская санавиация получила новый Ми-8

Главная Общество
Красноярск
11:25 26 Мая 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярскую санавиацию пополнил новый борт - медицинский Ми-8 АМТ. Контракт на покупку судна был подписал 18 мая, а уже в конце месяца вертолет доставил в Красноярск первую пациентку. Это жительница Богучанского района, которой срочно понадобилась помощь красноярских медиков. Об этом рассказали в Минздраве. 

Первую пациентку на новом воздушном судне привезли менее чем за два часа. Затем на Ми-8 транспортировали жителей Лесосибирска, Новоселово и Уяра. 

«Преимущество вертолетов, прежде всего технически отмечают и сами пилоты, все это не только сокращает время в пути, но и делает полет безопаснее. Недавно врачи летали в Уяр, откуда была эвакуирована женщина. Время транспортировки составило 35 минут, при том, что дорога на наземном транспорте заняла бы около двух часов», - рассказали в Минздраве. 

Отметим, что пилоты авиакомпании «Скол» готовы в любое время суток транспортировать тяжелых пациентов в Красноярск. Вертолет внутри оснащен целой палатой интенсивной терапии - здесь есть аппарат ИВЛ, системы мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографы и аппараты для новорожденных. 

Фото: Минздрав

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