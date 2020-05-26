В Красноярске завоют сирены

В Красноярске проверят работоспособность систем оповещения и информирования людей.
В среду, 27 мая, в 14:00 горожане услышат сигналы сирен. В главном управлении по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности мэрии просят не пугаться, а также не предпринимать никаких действий.
«В рамках проверки будет произведен кратковременный запуск электросирен с непрерывным звучанием в течение 1 минуты. Администрация просит горожан отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения», - добавили в мэрии.