Трехлетний план по замене лифтов в Красноярском крае обещают выполнить за год

В Красноярском крае с опережением графика проходит замена лифтов в многоквартирных домах.

Напомним, в регионе запланировано масштабное обновление лифтового оборудования – за 2020-2022 года необходимо установить 1034 объектов в 294 домах. Подрядчики уже успели выполнить почти половину трехлетнего плана – заменили 477 кабин в 131 многоэтажках. На этой неделе в Красноярский край с заводов доставят еще 49 лифтов. На их монтаж потребуется до 45 дней.

«Мы набрали очень хорошие темы. С начала года сделана практически половина трехлетнего объема программы. В процессе монтажа еще четыре сотни единиц. Это позволяет с уверенностью сказать, что взятые обязательства по опережающей замене лифтов нами выдерживаются. До конца года мы рассчитываем заменить все 1034 лифта трехлетки. Мы понимаем важность выполнения данного вида работ в максимально сжатые сроки. От этого напрямую зависит безопасность наших граждан», - цитирует пресс-служба краевого правительства министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева.

Лифты обновляют в 13 территориях края – в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Назарове, Норильске, Сосновоборске, Шарыпове, а также в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном и Кежемском районах.