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Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

Главная Общество
Красноярск
09:30 26 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске резко испортится погода. Синоптики Среднесибирского метеоцентра предупреждают о грозах и усилении ветра. Во вторник, 26 мая, в городе будет облачно, пройдет дождь, гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы усилятся до 18 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+25°С.

Ветер и грозы принесут в Красноярский край резкое похолодание. Со среды в регионе возможны заморозки.

«26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7-10°С. 27-30 мая в центральных районах, а 28-29 мая в южных районах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2°С», - предупреждают в Среднесибирском УГМС.

Также в МЧС предупреждают об ухудшении погоды в Хакасии. Во вторник в республике ожидаются грозы, порывы ветра до 20 м/с, однако сохранится жара до +33°С.

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