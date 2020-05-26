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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик болен коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
08:45 26 Мая 2020
общество, красноярск, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что у него подтвержден диагноз COVID-19. Глава ведомства записал видеообращение к коллегам, и рассказал, что болезнь протекает в легкой форме. Борис Немик соблюдает режим самоизоляции дома, ему назначено амбулаторное лечение.

«Чувствую себя хорошо. Министерство работает в штатном режиме, часть сотрудников находятся на удаленном доступе, в карантине, остальные трудятся на своих рабочих местах. Я нахожусь временно в режиме домашней изоляции. Больше спасибо врачам, которые контролируют состояние моего здоровья», - рассказал Борис Немик.

Он также призвал красноярцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски и минимизировать контакты.

Напомним, ранее в краевом Минздраве был обнаружен коронавирус у одного из сотрудников. После этого Борис Немик и некоторые его подчиненные отправились на карантин, так как контактировал с заболевшим.

Фото: Минздрав

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