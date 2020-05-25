Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

Департамент транспорта решил изменить схему движения двух автобусов. По-новому поедут маршруты №№90 и 61. Изменения начнут действовать уже с 6 июня, анонсировали в мэрии.

Так, при движении с ул. Воронова автобусы №61 теперь будут поворачивать на пр. Металлургов. Улица Тельмана из маршрута исключается, в том числе в обратном направлении.

Автобусы №90 немного сократят путь по центру Красноярска - с 6 июня они не будут заезжать на ул. Марковского, а сразу повернут на ул. Ленина с ул. Сурикова.

«В маршруте движения остановка «ул. Марковского» изменится на остановку «Главпочтамт»», - объявили в мэрии.

Добавим, что по новой схеме автобусы будут ездить постоянно.