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Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

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Красноярск
16:44 25 Мая 2020
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Департамент транспорта решил изменить схему движения двух автобусов. По-новому поедут маршруты №№90 и 61. Изменения начнут действовать уже с 6 июня, анонсировали в мэрии. 

Так, при движении с ул. Воронова автобусы №61 теперь будут поворачивать на пр. Металлургов. Улица Тельмана из маршрута исключается, в том числе в обратном направлении. 

Автобусы №90 немного сократят путь по центру Красноярска - с 6 июня они не будут заезжать на ул. Марковского, а сразу повернут на ул. Ленина с ул. Сурикова. 

«В маршруте движения остановка «ул. Марковского» изменится на остановку «Главпочтамт»», - объявили в мэрии. 

Добавим, что по новой схеме автобусы будут ездить постоянно. 

Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения
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