Роспотребнадзор обновил статистику по заболевшим коронавирусом красноярцам

В Красноярском крае подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные за 25 мая предоставил Роспотребнадзор. COVID-19 выявлен в 48 районах.

Больше всего случаев в Красноярске - 1539, на втором месте идет Северо-Енисейский район с зараженными вахтовиками - 1222 случая. На третьем месте расположился Норильск, где 77 инфицированных. Далее цифры уже намного меньше: Березовский район - 63, Дивногорск - 47, Канск - 41, Емельяновский район - 36, Большемуртинский - 33, Курагинский - 31. В остальных территориях число заболевших менее 30 человек с начала пандемии.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки - 4,4 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Из 3410 случаев 710 человек полностью здоровы (+2 за сутки), 28 не смогли пережить инфекцию.