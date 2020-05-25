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Роспотребнадзор обновил статистику по заболевшим коронавирусом красноярцам

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Красноярск
15:35 25 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные за 25 мая предоставил Роспотребнадзор. COVID-19 выявлен в 48 районах. 

Больше всего случаев в Красноярске - 1539, на втором месте идет Северо-Енисейский район с зараженными вахтовиками - 1222 случая. На третьем месте расположился Норильск, где 77 инфицированных. Далее цифры уже намного меньше: Березовский район - 63, Дивногорск - 47, Канск - 41, Емельяновский район - 36, Большемуртинский - 33, Курагинский - 31. В остальных территориях число заболевших менее 30 человек с начала пандемии.  

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки - 4,4 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Из 3410 случаев 710 человек полностью здоровы (+2 за сутки), 28 не смогли пережить инфекцию. 

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