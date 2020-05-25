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Коронавирус снова обнаружили в общежитии СФУ

Главная Общество
Красноярск
14:55 25 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В СФУ рассказали о новом случае заражения коронавирусом - на этот раз в общежитии №24 по ул. Судостроительная, 38 А. Диагноз подтвердился в семье сотрудника вуза. 

«Семья, у члена которой подтвержден положительный тест на COVID-19, проживает в 24-м общежитии. Это служебное общежитие, в нем живут сотрудники и их родственники, либо люди, ранее проработавшие в университете более 10 лет и сохранившие право проживания. В общежитии проведена дезинфекция и усилен контроль за мобильностью жильцов», - рассказали в СФУ. 

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус подтвердился в служебном общежитии №4 на пр. Свободный, 81 В. Заболел один из сотрудников. Сейчас он полностью здоров и находится дома.  

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