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Красноярцам раскрыли подробности празднования Дня города в июне

Главная Общество
Красноярск
13:48 25 Мая 2020
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске состоялось селекторное совещание, главной темой которого стало празднование Дня города. В июне краевому центру исполнится 392 года. Накануне мэр Сергей Еремин рассказал в социальных сетях, что коронавирус не помешает жителям «погулять» на традиционном празднике. 

«На данный момент разработан план дистанционных мероприятий, онлайн-форматов, некоторые из них будут представлены красноярцам впервые. Также важно, пусть и в легком варианте, празднично оформить город, сделав особый упор на остановки общественного транспорта. Красноярцы должны почувствовать, что наш город сделал еще один шаг к своему грандиозному юбилею – 400-летию со дня основания», – сказал на совещании Еремин. 

Так, в парке Покровский состоится концерт - красноярцы смогут посмотреть на выступления артистов онлайн. Также для горожан приготовят виртуальные экскурсии, планируется сделать прямые включения из разных точек города. 

В Красноярске попробуют провести дистанционный танцевальный челлендж. Также по городу проедут автомобили, из которых будут играть гимны районов и различные песни. 

«Этот формат уже был протестирован 9 мая, и красноярцы позитивно на него откликнулись. Песни о городе будут звучать и в общественном транспорте», - анонсировали в мэрии. 

Не останутся в стороне и социальные сети. Запланирован флешмоб «Поющий Красноярск», в рамках которого все желающие запишут видео с поздравлениями родному городу. Красноярские Биг-Бен также сыграет очередную праздничную мелодию.

Фото: Александр Черных

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