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Под Ачинском молодой медведь вышел к людям

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Красноярск
13:16 25 Мая 2020
общество, красноярск, животные
Источник: Енисей
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В Ачинском районе молодой медведь вышел к людям - все произошло в окрестностях поселка Горный. На кадрах видно, как хищник спокойно отдыхает в поле жарков и залезает на дерево. Животные в этом году довольно рано вышли из спячки из-за теплой весны. 

Бурых медведей около поселка видят нередко, но впервые этой весной. Дело в том, что рядом с населенным пунктом расположен лес, где живут хищники. Иногда они встречаются с людьми, но агрессию, как правило, не проявляют. При малейшей угрозе косолапые убегают в лес. 

Специалисты уже обследовали территорию и пришли к выводам, что никакой угрозы от хищников для жителей нет. «Герой» видеоролика очень молодой. Скорее всего, он недавно отлучился от матери и теперь привыкает к одиночной жизни. Встреча с человеком для него стала неожиданной, поэтому он поспешил убежать. 

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