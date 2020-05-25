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Красноярск избавляют от нашествия клещей

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Красноярск
12:47 25 Мая 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске началась масштабная обработка территорий от клещей - из-за теплой погоды членистоногие активизировались даже в спальных районах. От укусов клещей с начала сезона пострадали несколько тысяч горожан. 

Так, накануне обработка стартовала в микрорайоне Солнечный, где обезопасили 3 га. Сегодня, 25 мая, специалисты переходят на остров Татышев. 

«В этом году в список территорий добавились участки в мкр. Ботанический, пос. Кразовский и д. Бадалык. В целом, только в спальных микрорайонах города за бюджетные средства обработают 67 участков. В прошлом году в тех районах города, где нет крупных лесных массивов, обработке подлежали всего около 20», - объяснили в мэрии. 

Всего в планах обработать 445 га в Красноярске. Горожан просят соблюдать осторожность во время таких работ - препараты безопасны для людей и животных, однако могут вызвать аллергические реакции. Поэтому красноярцам рекомендуют не гулять по обработанным территориям в течением трех дней. 

Повторно территории опрыскивают в течение двух недель. Все работы должны завершиться к 20 июня. 

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