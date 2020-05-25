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Ранняя весна в Красноярском крае привела к посевным рекордам

Главная Общество
Красноярск
12:02 25 Мая 2020
общество, красноярск, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае посевная кампания близится к завершению - зерновыми и бобовыми культурами засеяно 786 тысяч га или 86% от плана. Об этом рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли. 

Темпы посевной 2020 года гораздо выше прошлогодних. Не исключено, что край поставит новые рекорды по сбору урожая. По словам министра Леонида Шорохова, в течение недели большинство аграриев завершит сев зерновых.    

Так, рекордсменом посевной кампании стала западная часть края, где засеяно 281 тысяча га. На востоке площади поменьше -249 тысяч га. На юге производители обработали 128 тысяч га, в центральной части края – 124 тысячи га, а севере – 4 тысячи га. Аграрии перевыполняют планы посевной. 

«Наши хлеборобы ежегодно демонстрируют высокую урожайность зерновых. Мы безусловные лидеры по этому показателю во всей восточной части России. В прошлом году край вышел на рекорд, получив 23,9 центнера с гектара. Это наивысшая урожайность за всю историю земледелия края. И достигли мы ее в том числе за счет соблюдения сортовой агротехники сельхозкультур, использования семян, соответствующих ГОСТу, применения минеральных удобрений. Сегодня требованиям стандарта отвечают 98 процентов семян зерновых и зернобобовых культур. Это очень хороший результат», – пояснил министр.

Напомним, к 2021 году в Ужурском районе построят селекционно-семеноводческий центр за 1,2 млрд рублей. Там будут производить и хранить элитные семена пшеницы, ячменя, овса, рапса и многолетних трав. 

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