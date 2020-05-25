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Детский карнавал в Красноярске уходит в онлайн

Главная Общество
Красноярск
11:00 25 Мая 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Андрей Минаев / архив Sibnovosti.ru
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Традиционный детский карнавал в Красноярске в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса. Об этом в социальных сетях объявила организатор шествия Светлана Тетерина. 

Так, 1 июня мероприятие состоится на основных интернет-платформах - Zoom, Instagram и Youtube. Все желающие смогут виртуально пройтись по пр. Мира в костюмах и необычных шляпах. Организаторы обещают выбрать победителей по хештэгу #городвшляпе2020. Всем участникам карнавала будут давать творческие задания. 

Напомним, ранее глава Красноярска Сергей Еремин анонсировал День города 19 июня. По его словам, горожан ждут форматы, которые не предусматривают большого скопления людей. 

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