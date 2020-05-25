Детский карнавал в Красноярске уходит в онлайн

Традиционный детский карнавал в Красноярске в этом году пройдет онлайн из-за коронавируса. Об этом в социальных сетях объявила организатор шествия Светлана Тетерина.

Так, 1 июня мероприятие состоится на основных интернет-платформах - Zoom, Instagram и Youtube. Все желающие смогут виртуально пройтись по пр. Мира в костюмах и необычных шляпах. Организаторы обещают выбрать победителей по хештэгу #городвшляпе2020. Всем участникам карнавала будут давать творческие задания.

Напомним, ранее глава Красноярска Сергей Еремин анонсировал День города 19 июня. По его словам, горожан ждут форматы, которые не предусматривают большого скопления людей.