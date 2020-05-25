Главу краевого Минздрава отправили на карантин

Один из сотрудников министерства здравоохранения Красноярского края заражен коронавирусом. Об этом рассказали в ведомстве.

«Выявлен факт внутрисемейного бытового инфицирования COVID-19 у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Работник изолирован и в настоящее время находится на лечении», - говорится в официальном сообщении.

В здании провели дезинфекцию, а сотрудники Роспотребнадзора определили, с кем контактировал заболевший. Среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик. Ему выдали постановление на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

«Проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно», - объявили в ведомстве.

Те, кто не контактировал с заболевшим, останется на местах. Краевой Минздрав при этом продолжает работу в штатном режиме.