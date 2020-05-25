25 мая
Красноярск
погода +17 °C
71.88
 
€ 78.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Главу краевого Минздрава отправили на карантин

Главная Общество
Красноярск
10:33 25 Мая 2020
общество, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Один из сотрудников министерства здравоохранения Красноярского края заражен коронавирусом. Об этом рассказали в ведомстве. 

«Выявлен факт внутрисемейного бытового инфицирования COVID-19 у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Работник изолирован и в настоящее время находится на лечении», - говорится в официальном сообщении. 

В здании провели дезинфекцию, а сотрудники Роспотребнадзора определили, с кем контактировал заболевший. Среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик. Ему выдали постановление на обязательную двухнедельную самоизоляцию.  

«Проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно», - объявили в ведомстве. 

Те, кто не контактировал с заболевшим, останется на местах. Краевой Минздрав при этом продолжает работу в штатном режиме. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска ограничат движение

На правом берегу Красноярска ограничат движение

25 Мая 2020 г.
Перекрытия продлятся до 31 мая
Новости Красноярска: Полиция проверяет красноярский клуб за вечеринку во время режима самоизоляции

Полиция проверяет красноярский клуб за вечеринку во время режима самоизоляции

25 Мая 2020 г.
Ее организовала менеджер крупной сетевой компании
Новости Красноярска: В двух районах Красноярска отключают горячую воду

В двух районах Красноярска отключают горячую воду

25 Мая 2020 г.
Краны будут сухими два дня
Новости Красноярска: Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

25 Мая 2020 г.
Со вторника температура начнет резко снижаться
Новости Красноярска: В крае выявлено 146 новых заболевших коронавирусом

В крае выявлено 146 новых заболевших коронавирусом

24 Мая 2020 г.
Всего в регионе 3265 заболевших
Новости Красноярска: Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

24 Мая 2020 г.
Праздник состоится 19 июня
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

22 Мая 2020 г.
Дело Азаренко связано с Ириной Тюриной
Новости Красноярска: Роспотребнадзор дал советы по открытию салонов красоты в Красноярском крае

Роспотребнадзор дал советы по открытию салонов красоты в Красноярском крае

21 Мая 2020 г.
Они открываются в регионе с 25 мая
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

21 Мая 2020 г.
Запланировано два этапа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19