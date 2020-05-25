На правом берегу Красноярска ограничат движение

В мэрии Красноярска предупредили водителей об ограничении движения на ул. Волгоградская в Ленинском районе.

Для ремонта сетей водоснабжения коммунальщики перекроют 100-метровый участок по правой стороне дороги около двухэтажного дома по ул. Волгоградская, 11. Работы продлятся до вечера 31 мая.

Во вторник, 26 мая, до 00:00 теплоэнергетики планируют снять ограничения по ул. Вавилова. Сейчас закрыт участок магистрали от нежилого здания № 1 стр. 54 до выезда с территории заправки «Терминалнефтегаз». С 15 апреля автомобили и автобусы ездят по временной схеме движения.