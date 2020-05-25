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На правом берегу Красноярска ограничат движение

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Красноярск
10:15 25 Мая 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска предупредили водителей об ограничении движения на ул. Волгоградская в Ленинском районе.

Для ремонта сетей водоснабжения коммунальщики перекроют 100-метровый участок по правой стороне дороги около двухэтажного дома по ул. Волгоградская, 11. Работы продлятся до вечера 31 мая.

Во вторник, 26 мая, до 00:00 теплоэнергетики планируют снять ограничения по ул. Вавилова. Сейчас закрыт участок магистрали от нежилого здания № 1 стр. 54 до выезда с территории заправки «Терминалнефтегаз». С 15 апреля автомобили и автобусы ездят по временной схеме движения.

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