Полиция проверяет красноярский клуб за вечеринку во время режима самоизоляции

В Красноярске во время режима самоизоляции прошла закрытая вечеринка в клубе. В соцсетях опубликованы записи, на которых показано, как красноярцы отдыхают в ночном заведении. В клубе играет диджей, а гости развлекаются на танцполе. В Instagram они рассказывают, что уже устали от самоизоляции, а вечеринку для друзей сделала менеджер крупной сетевой компании. При этом организатора вечеринки на ней не было, сейчас она находится в Новосибирске.

«Сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» проводится проверка по факту размещения в сети информации о закрытой вечеринке в одном из клубов города», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По итогам проверки, участники закрытой вечерники могут быть привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Владелец клуба пояснил силовикам, что проводит в помещении ремонт, для этого передал ключи своему знакомому, а тот воспользовался помещением в своих целях.

Фото: скриншот youtube.com