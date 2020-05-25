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В двух районах Красноярска отключают горячую воду

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Красноярск
08:45 25 Мая 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Теплоэнергетики предупредили красноярцев о плановом отключении горячей воды. С 25 мая краны будут сухими в части Октябрьского и Железнодорожного районов.

Под отключения попадают дома в зоне котельных «КрасТЭК» №№1 и 10. Это многоэтажки по ул. Калинина, 1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3В, 4, 6, 8, ул. Комбайностроителей, 2, ул. Можайского, 3–17, ул. Курчатова, 1А, 1Г, 2–12, по ул. 1-й и 2-й Хабаровской, по пр. Свободному, 50–64 Ж, ул. Камской, пер. Индустриальному, ул. Станиславского, Цимлянской, Л. Чайкиной, а также тубдиспансер на Маерчака, 107.

Провести гидравлические испытания теплоэнергетики обещают оперативно и вернуть воду в квартиры горожан к 21:00 26 мая.

Следующее отключение горячей воды запланировано в зоне ТЭЦ-1 с 1 по 10 июня.

Напомним, в этом сезоне из-за пандемии коронавируса коммунальщики решили отказаться от массовых отключений воды по районам, а проводить их точечно по мере необходимости.

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