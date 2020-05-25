25 мая
Красноярск
погода +17 °C
71.88
 
€ 78.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
08:30 25 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске похолодает в последние дни мая. По данным Среднесибирского УГМС, в начале недели в городе еще сохранится аномально жаркая погода. В понедельник и вторник среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7-10°С.

Так, 25 мая воздух прогреется до +25…+27°С. Ожидается ветер с порывами до 12 м/с, без осадков.

Во вторник, 26 мая, ночью термометры покажут +14°С, в светлое время суток будет  около +22°С, возможны осадки.

В среду, 27 мая, температура ночью понизится до +7°С, днем воздух прогреется только до +14°С, осадки сохранятся. К пятнице дневные температуры поднимутся до +17°С. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, прохладно и дождливо в городе будет до конца недели.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главу краевого Минздрава отправили на карантин

Главу краевого Минздрава отправили на карантин

25 Мая 2020 г.
Он контактировал с зараженным коронавирусом сотрудником
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска ограничат движение

На правом берегу Красноярска ограничат движение

25 Мая 2020 г.
Перекрытия продлятся до 31 мая
Новости Красноярска: Полиция проверяет красноярский клуб за вечеринку во время режима самоизоляции

Полиция проверяет красноярский клуб за вечеринку во время режима самоизоляции

25 Мая 2020 г.
Ее организовала менеджер крупной сетевой компании
Новости Красноярска: В двух районах Красноярска отключают горячую воду

В двух районах Красноярска отключают горячую воду

25 Мая 2020 г.
Краны будут сухими два дня
Новости Красноярска: В крае выявлено 146 новых заболевших коронавирусом

В крае выявлено 146 новых заболевших коронавирусом

24 Мая 2020 г.
Всего в регионе 3265 заболевших
Новости Красноярска: Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

24 Мая 2020 г.
Праздник состоится 19 июня
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев просят отказаться от речных сплавов по Мане и походов в горы

Красноярцев просят отказаться от речных сплавов по Мане и походов в горы

22 Мая 2020 г.
В городе действует режим самоизоляции
Новости Красноярска: Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке

22 Мая 2020 г.
Дело Азаренко связано с Ириной Тюриной
Новости Красноярска: Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

22 Мая 2020 г.
Они не контактировали с роженицами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19