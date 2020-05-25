Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

В Красноярске похолодает в последние дни мая. По данным Среднесибирского УГМС, в начале недели в городе еще сохранится аномально жаркая погода. В понедельник и вторник среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7-10°С.

Так, 25 мая воздух прогреется до +25…+27°С. Ожидается ветер с порывами до 12 м/с, без осадков.

Во вторник, 26 мая, ночью термометры покажут +14°С, в светлое время суток будет около +22°С, возможны осадки.

В среду, 27 мая, температура ночью понизится до +7°С, днем воздух прогреется только до +14°С, осадки сохранятся. К пятнице дневные температуры поднимутся до +17°С. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, прохладно и дождливо в городе будет до конца недели.