Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instargam анонсировал празднование Дня города 19 июня. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, горожане все же отметят 392-летие.

«В любой ситуации День города мы должны отметить. У нас будет множество форматов, которые не предусматривают большого скопления граждан», - объявил Еремин.

Деталей предстоящего праздника пока немного. Не исключено, что какая-то его часть пройдет в дистанционном режиме. Мэр рассказал о необычных форматах, которые ждут красноярцев. Например, горожане смогут переместиться в истории до даты основания Красноярского острога Андреем Дубенским.