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Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:34 24 Мая 2020
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instargam анонсировал празднование Дня города 19 июня. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, горожане все же отметят 392-летие. 

«В любой ситуации День города мы должны отметить. У нас будет множество форматов, которые не предусматривают большого скопления граждан», - объявил Еремин. 

Деталей предстоящего праздника пока немного. Не исключено, что какая-то его часть пройдет в дистанционном режиме. Мэр рассказал о необычных форматах, которые ждут красноярцев. Например, горожане смогут переместиться в истории до даты основания Красноярского острога Андреем Дубенским. 

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