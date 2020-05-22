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Богучанская ГЭС поддерживает навигационный уровень на Ангаре

Главная Общество
Красноярск
15:50 22 Мая 2020
энергетика, гэс, вода, река
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В соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнового водного управления Богучанская ГЭС поддерживает на реке Ангара в нижнем бьефе станции навигационные уровни, достаточные для транспортировки грузов вверх по реке. По информации Среднесибирского Управления гидрометеослужбы, в Нижнем Приангарье продолжается таяние снега в лесах и сохраняется высокая боковая приточность. Это позволило снизить расходы через агрегаты станции во вторую декаду мая с 3150 до 2930 кубометров в секунду, аккумулировать гидроресурсы в водохранилище на предстоящий период межени и поддерживать уровень на водопостах Татарка и Богучаны.

«С начала паводка объем Богучанского водохранилища увеличился на 1,4 кубических километра. Это было сделано при достаточно высоких расходах через агрегаты. Богучанская ГЭС в апреле 2020 года произвела энергии на 25 процентов больше, чем в апреле 2019 года, итоги мая также будут выше прошлогодних. По предварительным прогнозам, текущий год будет средним по водности, и мы выполним все задачи по поддержанию навигационного уровня», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Весенний паводок 2020 года на Богучанском водохранилище начался на 10-15 дней раньше обычного, уже в третьей декаде апреля. Боковая приточность от таяния снега, вскрывшихся рек и ручьев в период паводка увеличилась с 520 до 2000 кубометров в секунду. Суммарная приточность к створу Богучанской ГЭС 2 мая апреля превысила 4578 кубометров в секунду, что стало максимальным результатом в 2019-2020 годах. С начала паводка уровень Богучанского водохранилища поднялся с отметки 207,13 до 207,76 метров, уровень реки Ангара в нижнем бьефе в течение мая находился в пределах отметок 138,34-138,5 метра. 

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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