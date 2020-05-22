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Число зараженных коронавирусом красноярцев приблизилось к 3000

Главная Общество
Красноярск
15:55 22 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 22 мая зарегистрировано 150 новых случаев заражения COVID-19. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Всего с конца марта в регионе 2971 инфицированный. 

По данным оперативного штаба, 659 пациентов полностью вылечились (+25 за сутки), но стало больше летальных случаев - 25 погибших (+3 за сутки). 

Отметим, что сейчас наибольшее число зараженных в Северо-Енисейском районе. Это вахтовики одного из промышленных предприятий региона. 

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