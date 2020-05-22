Число зараженных коронавирусом красноярцев приблизилось к 3000

В Красноярском крае на 22 мая зарегистрировано 150 новых случаев заражения COVID-19.
«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего с конца марта в регионе 2971 инфицированный.
По данным оперативного штаба, 659 пациентов полностью вылечились (+25 за сутки), но стало больше летальных случаев - 25 погибших (+3 за сутки).
Отметим, что сейчас наибольшее число зараженных в Северо-Енисейском районе. Это вахтовики одного из промышленных предприятий региона.