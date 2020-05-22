Красноярцев просят отказаться от речных сплавов по Мане и походов в горы

Жители Красноярска во время жаркой погоды забыли про режим обязательной самоизоляции, который действует в регионе минимум до 31 мая. Многие игнорируют запреты, гуляют по закрытому нацпарку «Столбы», выезжают в Ергаки и даже готовятся к традиционным летним сплавам по Мане. Такие развлечения пока под запретом, предупредили в краевом правительстве.

Красноярцам разрешено заниматься спортом во дворах, выезжать на дачу или остров Татышев для одиночных прогулок, но забывать о существующей угрозе заражения нельзя.

Горожан просят не покидать квартиры без необходимости, не собираться группами на природу - это касается речных сплавов, горных и трекинговых походов.

«Мы обращаемся к жителям Красноярского края с просьбой продолжить режим самоизоляции и проводить выходные дни в кругу семьи, в своих квартирах и на дачных участках. Несмотря на беспрецедентно теплую и раннюю весну, мы просим во избежание распространения инфекции не собираться в большие компании и не выезжать на отдых к водным и природным объектам», – сказала заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

В Красноярске все еще действует пропускной режим, а нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы. В ближайшее время полиция, совместно с представителями властей выйдет в рейды для проверки предписаний.

Спасатели также просят красноярцев воздержаться от купания в водоемах - открытых официальных пляжей на территории края нет.

«В период пандемии и продолжения действия ограничительных мер до конца мая точный срок окончания работы по приемке санкционированных мест отдыха у воды пока не определен», - отметили в ведомстве.

Это значит, что дата открытия пляжей в регионе пока не определена.