В Красноярском крае стартовал конкурс «Надежный партнер»

В Красноярском крае сформирован организационный комитет регионального этапа Федерального конкурса «Надежный партнер» по итогам 2019 года. Акцию, направленную на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей электроэнергии, поддержало Правительство Красноярского края: организационный комитет конкурса возглавил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев, в оргкомитет вошел также Советник Губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко. Куратором акции «Надежный партнер» на территории Красноярского края является ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро).

Организаторам конкурса предстоит изучить историю взаимоотношений год с энергетиками за 2019 более чем 32 000 энергопотребителей – юридических лиц Красноярского края. Для оценки кандидатов утвержден ряд критериев, главными из которых являются платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств, качество учета потребление электрической энергии.

«Но и этих критериев всегда оказывается недостаточно: как правило, на первом этапе отбора выявляется до 5 000 предприятий Красноярского края, имеющих право претендовать на победу в акции «Надежный партнер». Экспертному совету приходится применять более жесткие мерки, рассматривать сотрудничество организаций и предприятий с энергетиками в долгосрочной ретроспективе. Поэтому можно с уверенностью сказать, что победителями конкурса станут не просто добросовестные партнеры, а лучшие из лучших», - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В этом году к традиционным номинациям конкурса (промышленные, непромышленные предприятия, бюджетные организации, предприятия сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и организации, осуществляющие передачу электрической энергии) добавилась номинация «Лучшее муниципальное образование Красноярского края».

«Активная позиция руководителей местных органов власти оказывает прямое влияние на устойчивое развитие отраслей жизнеобеспечения. По линии министерства осуществляется постоянный мониторинг за задолженностью организаций муниципальных образований края, в том числе и бюджетофинансируемых. И здесь позиция руководителей территории должна всегда быть примером для других потребителей ресурсов. Поскольку своевременная оплата за потребленные коммунальные услуги – это гарант стабильного и надежного ресурсообеспечения наших потребителей», - так прокомментировал решение о включении в конкурс новой номинации министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев.

По итогам конкурса будет названо 53 организации – наиболее надежных и добросовестных потребителей электрической энергии в 2019 году. В этом году, в связи с введением на территории Красноярского края мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, награждение победителей конкурса пройдет в заочной форме. Предприятия-победители получат памятные подарки и сертификаты на VIP-обслуживание в энергосбытовой компании. Благодарственные письма также будут направлены в адрес глав всех городов и районов Красноярского края, на территории которых расположены предприятия, ставшие опорой региональной энергетики.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»