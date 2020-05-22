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В Красноярске устраняют «конфликтные точки» на дорогах

Главная Общество
Красноярск
14:16 22 Мая 2020
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Октябрьском районе Красноярска на ул. Киренского, 2 И установили светофор - дорожный объект поможет избежать постоянных пробок на данном участке и устранить «конфликтные точки», рассказали в мэрии Красноярска. 

Светофор оснащен кнопкой для пешеходов. Когда на участке нет людей, он будет гореть «красным». 

«Такой режим работы светофора выбран, поскольку поток автомобилей на этом участке дороги большой, а поток пешеходов – неравномерен в зависимости от времени суток», - рассказали в городской администрации. 

В Красноярске устраняют «конфликтные точки» на дорогах

Такой же объект появится и на ул. Мартынова, в районе дома №33, где постоянно образуются заторы из-за пешеходов. 

Еще одно нововведение появилось на ул. Вильского - там обустроили «островки безопасности» и установили новые знаки. Теперь участок работает по принципу кольцевой развязки - это удобно для водителей и пешеходов. 

Отметим, что ул. Вильского в этом году отремонтировали - на отрезке от ул. Лесопарковая до ул. Елены Стасовой восстановили асфальт и тротуары, заменили бордюры, а также положили газон. В планах у властей привести в порядок участок вдоль госпиталя ветеранов. 

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