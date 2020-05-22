РУСАЛ установит новые детские площадки в регионах присутствия до конца 2020 года

РУСАЛ в рамках масштабной программы по благоустройству дворов в российских регионах завершит установку еще 6 современных детских площадок.

Ранее в 2019 году 17 современных детских комплексов были установлены во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа. Инвестиции компании на эти цели в период 2019-2020 годов составляют около 30 млн рублей.

В Красноярске РУСАЛ включился в программу по формированию комфортной городской среды, взяв на себя обязательство по благоустройству дворов и общественных пространств в Советском районе. В прошлом году на средства РУСАЛа установили 3 детских комплекса. Сейчас на них организована работа по заливке безопасного покрытия. Сегодня укладка травмоисключающей поверхности ведется в сквере Космонавтов. Одна часть площадки приобрела законченный вид и сразу привлекла внимание детей из соседних дворов. На второй - завершена разметка рисунка и грунтовка покрытия под малыми архитектурными формами – горками и качелями . Поверхность «раскрасят» в 5 цветов. Подрядчики планируют завершить заливку площадки до понедельника. А во вторник, 26 мая, она будет полностью готова к эксплуатации. В этому году КрАЗ профинансирует ремонтные работы еще шести дворах Советского района, в том числе на улицах Воронова, Краснодарская, Металлургов. Все территории оборудуют пешеходными дорожками, урнами, скамейками и газонами. А главное в каждом дворе установят новые детские площадки. В 2020 году инвестиции РУСАЛа в этот социальный проект составит 15 млн рублей.

До конца этого года новые детские площадки появятся также во дворах Волгограда, Бокситогорска, в Братске продолжится благоустройство уже установленных площадок.

«Повышение качества жизни в городах, где живут наши сотрудники, – это один из ключевых приоритетов социальной политики компании. Инвестируя в создание комфортной среды, мы понимаем, что это – вклад в будущее, успех которого зависит от всех заинтересованных сторон. Мы очень надеемся, что эти площадки станут популярным местом для проведения досуга родителей и детей на долгие годы», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.