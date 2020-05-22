Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

В родительном доме №5 в Красноярске диагностировано шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам объявили в медучреждении.

С пациентами ни один из заболевших не контактировал - все инфицированные являются сотрудниками администрации и лаборатории. Они не общаются с роженицами и новорожденными. Их рабочие места находятся в изолированных помещениях, объяснили в роддоме.

Тем не менее, в учреждении усилили меры борьбы с инфекцией. Заболевших изолировали вместе с теми, кто имел с ними контакты. Врачей периодически тестируют на коронавирус - ни у одного сотрудника COVID-19 не подтвержден.

«Сотрудники с подтвержденным отрицательным результатом будут допущены к работе по истечению двухнедельного карантина. Никакой опасности для пациентов в данный момент нет», - объяснили в роддоме.

Учреждение продолжает оказывать медицинскую помощь в плановом режиме.

Напомним, для зараженных коронавирусом беременных красноярок выделен отдельный роддом №1 в Советском районе.

фото: vk.com/kmrd5