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Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
12:31 22 Мая 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
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В родительном доме №5 в Красноярске диагностировано шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам объявили в медучреждении. 

С пациентами ни один из заболевших не контактировал - все инфицированные являются сотрудниками администрации и лаборатории. Они не общаются с роженицами и новорожденными. Их рабочие места находятся в изолированных помещениях, объяснили в роддоме. 

Тем не менее, в учреждении усилили меры борьбы с инфекцией. Заболевших изолировали вместе с теми, кто имел с ними контакты. Врачей периодически тестируют на коронавирус - ни у одного сотрудника COVID-19 не подтвержден. 

«Сотрудники с подтвержденным отрицательным результатом будут допущены к работе по истечению двухнедельного карантина. Никакой опасности для пациентов в данный момент нет», - объяснили в роддоме.  

 Учреждение продолжает оказывать медицинскую помощь в плановом режиме.

Напомним, для зараженных коронавирусом беременных красноярок выделен отдельный роддом №1 в Советском районе. 

фото: vk.com/kmrd5

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